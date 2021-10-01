Відомий шеф-кухар, ресторатор і головний суддя телевізійного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво повідомив українцям про те, що йому приходять листи з погрозами

Ектор Хіменес-Браво відомий як шеф-кухар, ресторатор і головний суддя популярного телешоу "МастерШеф". Як передавала Politeka.net, після зйомок 11-го сезону шоу, Ектор відправився до себе додому - в Канаду.

Так, цього разу Ектор Хіменес-Браво опублікував без сорому фото в одному фартусі на кухні. Під таким фото він вирішив розповісти про те, на що готовий заради роботи. Шеф-кухар пройшов величезний шлях і стикався з різними ситуаціями. Ектор розповів, що отримував листи з погрозами від анонімів через відкати, і навіть від співробітників за те, що їх звільняв.

"Звільнення. Звичайно, я не раз звільняв людей. Завжди через цінність або їх недбалість. Ви спостерігали це також на Майстер Шеф, з цим у мене немає жартів. Але також були випадки, коли я відмовляю у співпраці, і реакція іноді виходить за рамки адекватності.

Відкатами в Україні нікого не здивуєш, мене теж. Пропонували це багато разів. Але, був період коли мені погрожували аноніми, надсилали листи з погрозами... Хоча бувало, що підрядники просто не підходили під проект і це їх дратувало



Кожен, кого я звільнив - ніколи більше не працював зі мною. Я не даю другий шанс. І це дуже хороший для них урок. Якщо людина знехтував своїм шансом на мою увагу і наставництво — така людина почує тільки: "ні, поки".



Кожен, хто працює зі мною — сьогодні професіонал. Я створюю такі умови - напруженість, конкуренція - щоб люди росли. І вони ростуть! Є ті, хто визнають це, а є хто невдячний, і не цінує мій стусан під зад. ДО РЕЧІ, погрози я отримував і від співробітників теж...",- поділився одкровенням Ектор.

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