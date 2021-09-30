Відома українська актриса Ольга Сумська разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком зважилася на серйозне визнання

Ольга Сумська в одному зі своїх інтерв'ю розповіла про втрату дитини. Віталій Борисюк також згадав про цей непростий період під час інтерв'ю для «ЖВЛ».

За словами актриси, це був важкий період, тоді їй здавалося, що життя було проти неї. Вона переживала складний і емоційний момент з життя.

Під час вагітності на ранніх термінах актриса знімалася відразу в 3-х фільмах.

"Тонечці було десь 3 роки. Я знімалася в українському серіалі "Пастка", жила в поїзді, постійно моталася. Був абсолютно божевільний ритм. А могла народити ще дитину. Ось про це я шкодую, звичайно. Дуже шкодую", - висловилася Ольга про втрати сина.

Борисюк також згадав про минуле, розповівши, як Ольга завагітніла в 1993 році. Однак зірка продовжувала працювати. Через навантаження і стресу у жінки і стався викидень.

"Це був трагічний момент... Зараз він був би вже дорослим " - розповів Борисюк.

Причому він додав, що ще одна вагітність Ольги була під загрозою. Сумська навіть лягла в лікарню і перебувала під наглядом медиків. Їх дочка Анна народилася раніше зазначеного терміну.

Нагадаємо, у актриси є дві дочки-Анна Борисюк і Антоніна Паперна.

Зазначимо, Ольга Сумська та Віталій Борисюк часто діляться сімейними кадрами. Видно, що пара не розтратила свою любов за роки спільного життя.

На нових кадрах подружжя, обіймаючись, звернулися до українців. Артист навіть заспівав, змусивши Сумську посміхнутися.

Нагадаємо, що дочка Сумської вирішила показати, якою мама була до популярності

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