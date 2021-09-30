51-річний син Софії Ротару Руслан Євдокименко привітав зі святом свою маму і дочку

Як пише Politeka.net, Руслан Євдокименко є єдиним сином 74-річної Софії Ротару. У Руслана є двоє дітей-Софія і Анатолій.

У четвер, 30 Вересня, Руслан Євдокименко опублікував на своїй сторінці в Інсаграм фото Софії Ротару з онукою.

"З Днем Ангела, мої дорогі Софії!"- написав він.

Відзначимо, внучка легендарної співачки, успадкувала від бабусі не тільки ім'я, але і голос. Соня Євдокименко робить перші кроки в кар'єрі співачки.

Як відомо, 30 вересня в Україні відзначають іменини святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. У цей день прийнято вітати жінок і дівчаток, які носять ці імена.

Згідно зі старовинними переказами, вдова Софія (її ім'я означає "премудрість") назвала своїх дочок іменами трьох головних християнських чеснот - Віра, Надія і любов.

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