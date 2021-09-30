Переможець п'ятого сезону шоу "Майстер Шеф", ресторатор Євген Клопотенко розповів про свій непростий досвід

Відомий український ресторатор вирушив до США, звідки звернувся до українців, пише Politeka.net.

Євген Клопотенко поїхав за кордон, не щоб відпочити, а для популяризації української кухні.

У своїх постах і сторіс в Instagram кухар розповідає, як проводить час, а також про свої невдачі.

В одних з нових сторіс Клопотенко повідомив про неприємний досвід.

"Коли був перший раз в Нью-Йорку я заблукав в метро, мені було дуже страшно, і тепер я перший раз в метро в Нью-Йорку після тієї події. Страшно!", - зізнався він.

Переможець "Майстер Шеф", можна сказати, благав про допомогу, підписавши кадри: "Хелп!".

"Я, може, не повернуся в Україну, якщо що, шукайте мене десь в Квінсі, Бронксі... в таких районах я буду", - розповів Клопотенко.

Однак з наступних кадрів стає ясно, що ресторатор прибув у своє місце призначення без пригод.

Зазначимо, Євген Клопотенко в США проводить звані вечори, на яких знайомить гостей зі стравами української кухні.

А також ресторатор не забуває про відпочинок і знайомитися з місцевою історією. Наприклад, нещодавно кухар зупинився на кілька днів в монастирі Святого Йосафата.

Нагадаємо, що Клопотенко, який виїхав до монастиря, налякав змученим виглядом

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