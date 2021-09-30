Співачка Ірина Федишин засвітилася на заході у Львові, висвітлюючи його в якості репортера "Світського життя"

Як відомо, українські зірки проявили справжню великодушність і турботу, коли зголосилися допомогти ведучій програми "Світське життя" Каті Осадчій. Остання народила 19 серпня сина і поєднує роботу з доглядом за новонародженим. Колеги іноді її підміняють. Зокрема, на підміні у Осадчої вже були Настя Каменських, Надя Дорофєєва, Наталія Могилевська, Володимир Дантес, Дмитро Комаров та інші.

В одному з випусків з'явиться Федишин, яка випробувала свої сили в ТВ-індустрії. 34-річна співачка побувала на концерті в Оперному театрі у Львові і взяла інтерв'ю у кількох зірок. Відповідні кадри з'явилися в Instagram, передає Politeka.net.

Федишин поспілкувалася з Alekseev'им і Олею Цибульською. А, крім того, приділила час і своїм примхам. Ірина засвітилася на кадрах в шикарній сукні, що складається з чорного топа і пишної жовтої спідниці з довгим шлейфом.

У цьому вбранні Федишин пробіглася по величезному залу опери - так, щоб спідниця красиво майоріла позаду.

"Пробігтися в Оперному театрі в дзеркальному залі було справжнім задоволенням ... 😊 А сукню готувала до неймовірної події 🙈вчора вперше стала репортером «Світського життя» скоро скоро на «1 + 1» 🔥", - підписала вона кадри.

Користувачі з ентузізазмом коментують побачене:

"Як красиво, але, ймовірно, і важко нести таке важке плаття тендітній жінці"

"Фантастична🤩✨"

"🔥сукня личить"

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