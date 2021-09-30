Відомий ресторатор та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво здивував шанувальників новою відвертою світлиною

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці телепрограми "Зірковий шлях" опублікували провокативну світлину відомого 49-річного ресторатора та шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво, який українцям більше відомий як суддя шоу "Мастер Шеф".

Справа в тому, що ресторатор влаштував відверту фотосесію на кухні, поставши перед фотографом у чому мама народила, прикрившись половинкою кавуна.

"Як вам новий кадр Ектора Хіменес-Браво? 😌 Відомий шеф-кухар @hectorjimenezbravo знову постав на світлині голяка. Що ж, фанати не проти 🔥", - написали на сторінці "Зіркового шляху".

У коментарях фанати просто вибухнули від таких світлин Ектора.

"Краще б він там тримав банан, було б в тему 😂", "Дідусю, ти вже старий для такої фотосесії 😂", " Що сталось з цими зірками? Я ПРО НЬОГО БУЛА кращої думки", " Я не ханжа, але не гарно", "Господи, до чого тільки не додумаються 😂😂😂😂", " Куди котяться ці зірки 🙈🙈🙈🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️???🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ Гублять свою репутацію, яку заробляли роками🥺🥺", " Старий шкарбун всі бігли і він туди ж 😂😂😂 з манією величі 😂😂😂 ну хоч стежить за собою 😂", "Світ зійшов з розуму!! Що це робиться з людьми, що вони так падають ?? Я була кращої думки про нього, але видно я помилилася ((", - пишуть в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Хіменес-Браво зважився розповісти про важке розставання з дівчиною: "Вперше звернувся за допомогою".

Нагадаємо, що Хіменес-Браво, який виїхав з України, несподівано засвітив кільце на безіменному пальці: "Все буде добре".

A ще Politeka повідомлялa, що Хіменес-Браво розповів про розставання з коханою-українкою: "Переходили на новий рівень, заручини, весілля...".