Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників новими світлинами

Як пише Politeka.net, 33-річна відома телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яку більшість українців знає як ведучу шоу "Хто зверху", часто ділиться із шанувальниками контентом у своєму Instagram, де на неї підписано 3,7 мільйони людей.

Цього разу Нікітюк опублікувала серію красивих світлин, на яких у червоному блискучому мініплатті та в босоніжках на зав’язках позувала біля червоного дивану. Наряд підкреслив худі та довгі ноги телеведучої й витончену фігуру. Для фотосесії Леся зробила шикарний макіяж та укладку.

Шанувальники поставили майже 15 тисяч лайків за 25 хвилин та написали багато коментарів.

"Красотка😍😍😍", " З такими ногами я б тоже так фоткалась, звичайно. Бо якби фотографувалася я, то це приблизно виглядало б так: гномік-лошара вирішив виставити свої сосіски 😂😂😂", " Вааууу🔥🔥🔥🔥🔥🔥", " Божественна!!🔥😍", " Красотка 🔥🔥😍", "Богииня🔥❤️", " Це пожежа 🔥🔥🔥", " Леся ти прекрасна❤️", " Українська Шерон Стоун! Ух і ноги 🔥", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Леся Нікітюк повідала, чому у неї не склалося з Потапом: "Пішла до іншого".

Нагадаємо, що Нікітюк у прозорому міні здивувала своїм талантом, відео: "Агонь".

A ще Politeka повідомлялa, що розпатлана Нікітюк похвалилася шикарним букетом від таємничого шанувальника: "Як вам такий поворот".