Колишня солістка гурту "НеАнгели" Вікторія Сміюха опублікувала красиве фото у піжамі

Як пише Politeka.net, 36-річна відома співачка із особливим голосом Вікторія Сміюха, після 15 річної участі в гурті "НеАнгели", який розпався у 2021 році, вирішила розпочати сольну кар’єру. У своєму Instagram співачка ділиться не тільки своїми професійними здобутками, але й публікує особисті світлини.

Цього разу Сміюха опублікувала фото, на якому сидить в піжамі на ліжку, а на руках тримає піднос з круасанами, виноградом, сирниками та іншими смаколиками.

"Добрий ранок! Люблю щоденні сніданки, обіди та вечері ... і в наших силах зробити з них свято! Це я не про круасан і сирники на підносі, а про настрій, якщо що 😉. Можу ще порадити високо-любовні втіхи ... Ніщо так не прикрашає, як любов! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - загадково написала Сміюха.

Шанувальники оцінили публікацію зірки та написали багато коментарів.

"❤️ Любов найкраще що може бути", " Красуня 😍😍😍😍", " Прекрасна ❤️❤️🔥🔥🥰🥰🥰🥰", " Шикарні рекомендації 😍", " Добре сказано "високо-любовні втіхи". Я за!!! ❤️", " Але ви красуня😍🔥", "Вікуля, тобі йде бути закоханою 😍", " Бомба 🔥🔥🔥", " Рекомендації прийняті!) Гарного дня 🔥", - написали в мережі.

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