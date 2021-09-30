Популярна українська співачка Даша Астаф'єва показала серію фото перед заходом

Даша Астаф'єва встигає не тільки зніматися в рекламних роликах, але ще і виступає вечорами на різних заходах, встигає побувати в ролі діджея в клубах і також бере участь в нових проектах. Цього разу співачка показала фото і відео, зроблені на її останньому концерті.

Спочатку Даша приміряла вельми скромний і лаконічний образ з чорною сукнею в підлогу і незвичайною зачіскою з гладко укладеним волоссям. Їм зірка і похвалилася перед дзеркалом на самому початку свого виступу.

Після Астаф'єва переодяглася в тонкий комбінезон з масивною розсипом каменів і бахромою з бус до самих колін. Для вінтажного і дещо зухвалого образу також співачка вибрала вечірній макіяж з акцентом на очі.

Раніше Даша з'явилася на зйомках шоу " де логіка?", де взяла участь разом з Машею Єфросиніною. Щоб з'явитися перед камерами і відразу звернути увагу на себе, артистка вибрала наряд зі значним вирізом в зоні декольте, яскраво-жовтий піджак з пір'ям і акуратний макіяж.

Маша Єфросиніна ж воліла малиновий костюм без принтів, що підкреслив її фігуру. Як можна помітити, артистки зіграли на контрастах і обидва образи виглядали поруч дуже яскраво.

Раніше Politeka писала, що Астаф'єва в напівпрозорій сукні влаштувала ефектну прогулянку біля причалу:"Ох і жаришка, Даша".

Нагадаємо, що Астаф'єва задерла спідницю короткої сукні, блиснувши білизною в турецькому магазині: кадри свавілля.

A ще Politeka повідомляла, що Астаф'єва в квітковому купальнику показала незвичайний ніжний образ: "залишаю це фото для..."