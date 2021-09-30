Співак Dzidzio (Михайло Хома) з'явиться на шоу "Співають всі!"

Шоу "Співають всі!" підкорило глядачів своїм цікавим форматом, пише Politeka.net. У проекті знімаються відразу 100 суддів, а учасники повинні їх вразити.

У шостому випуску гостем проекту стане популярний співак DZIDZIO (Дзідзьо). Про це стало відомо з поста в офіційній групі шоу в Instagram.

"Для того, щоб я натиснув на кнопку, потрібно добре заспівати. Якщо ти йдеш на цей конкурс, треба мати голос, а не просто прийти, щоб показати себе - для цього є інші проекти", - здивував заявою співак.

За три години пост зібрав понад 200 лайків і трохи коментарів. Деякі зазначили "недоладний" вид артиста.

"Клас", " Вау!!! Клас!!! ❤ ", "все класно, але це він так вбрався ... як новорічна ялинка ... 😆 ", "🔥 🔥супер", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, сам Михайло Хома з дитинства займається музикою. Артист брав участь у різних конкурсах, де перемагав.

Співак починав свою кар'єру у складі однієї з груп, а потім він став розвивати власну - DZIDZIO - саме так називали його діда-поляка - Маркула Яна Казимировича.

Минулого року 24 серпня Дзідзьо виконав Гімн України на урочистостях з нагоди Дня Незалежності та був нагороджений званням Заслужений артист України.

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