Пара в шлюбі вже 16 років

Дочка відомої російської співачки Алли Пугачової Христина Орбакайте поділилася світлиною зі своїм чоловіком

Як пише Politeka.net, 50-річна відома російська співачка та акторка литовського походження Христина Орбакайте вже 16 років живе у щасливому шлюбі зі своїм другим чоловіком – американським підприємцем та власником стоматологічного центру Михайлом Земцовим.

У своєму Instagram Орбакайте часто ділиться світлинами із чоловіком, від якого 9 років тому народила дочку Клавдію. Цього разу Христина розповіла шанувальникам про спільне захоплення з Земцовим.

"Ми дуже любимо хайкінг-прогулянки по лісових стежках в різних країнах! Вчора пройшли 10 км, поки погода хороша 🍃🍂🍁 Всім бадьорості і здоров'я 💪", - написала Орбакайте.

Шанувальники поставили лайки та написали багато коментарів.

"Молодці 👏", "Здорово 💪 зате відчуєте всю красу природи 🍁🍁🍁", " Яка сонячна фотографія! Теж люблю ходити по лісових і гірських стежках. До речі, приїжджайте в Чилі. Тут цих стежок видимо-невидимо. 😁", "Які Красиві і Стильні!!! ❤️", " Красива пара❤️", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що донька Пугачової Орбакайте засвітила засмаглого чоловіка-красеня на відпочинку: "Схожий на мексиканського барона".

Нагадаємо, що 50-річна дочка Пугачової Орбакайте у міні-бікіні похвалилася фігурою: "На тата схожа…".

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