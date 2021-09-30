Відома телеведуча Маша Єфросиніна запросила до себе на шоу популярну співачку Олю Полякову, яка збентежила витівкою з закинутою ногою
Як передає Politeka.net, Маша Єфросиніна є відомою українською телеведучою. Вона часто з'являється у складі журі в різних шоу, і також шанувальники відзначають прекрасне почуття гумору Маші. Зараз вона веде свою програму на ютуб-каналі, де бере інтерв'ю у зірок українського шоу-бізнесу.
Так, цього разу телеведуча поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Марія та Ольга Полякова сидять разом за столом, і в якийсь момент співачка закидає ногу і кричить.
Як відомо, у Маші Єфросиніної з'явилося з вересня нове шоу на ютуб-каналі "Дорослі дівчатка". У першому випуску вони говорили на тему довгого шлюбу. Цими кадрами телеведуча заінтригувала шанувальників новим випуском.
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Фанати Єфросиніної та Полякової залишили їм безліч коментарів:" Як я чекаю ці випуски дорослих дівчаток", "Дівчата..коли новий випуск??? Я вже не можу чекати просто.. Можна з вами бути кожен день?", "Дівчата, у вас дуже крута колаборація вийшла! 👏Важливі теми обговорюєте! Дуже чекаю нових випусків😍", "Записуйте новий випуск, чекаю з нетерпінням!".
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