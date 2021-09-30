Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво вразив видом біля вертольота
Відомий канадський ресторатор, який вже багато років живе і працює в Україні, не втомлюється дивувати своїх шанувальників, пише Politeka.net.
Вже понад 10 років Ектор Хіменес-Браво працює на українському телебаченні, і завоював велику любов публіки.
Ресторатор намагається завжди здивувати глядачів на шоу "Майстер Шеф". Так, цього разу на фото в офіційній групі програми в Instagram з'явилося фото Ектора в сорочці, піджаку і чорних брюках, а завершили образ аксесуари, в тому числі метелик на шиї.
Ектор схопився за дверну ручку вертольота і виставив вперед себе тарілку з морським делікатесом.
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"Уявімо, що ти бачиш ось такого Ектора (@hectorjimenezbravo) у себе під будинком. Ваша реакція? 😜 ",- написали автори поста, вирішивши пофантазувати на цю тему з українцями.
За півгодини пост зібрав понад 200 лайків і трохи коментарів.
"Дуже класне фото)))", "відкрию просеко 😍", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Ектор Хіменес-Браво зараз проводить час у Канаді. Ресторатор вирішив відвідати свій будинок, в якому не був кілька років, проте він пообіцяв повернутися до Києва.
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