Суддя шоу "Україна має талант" та переможець шоу "Танці з зірками" Євген Кот у парі з Ксенією Мішиною показав, в якій формі його дружина-спортсменка Наталія
Як передає Politeka.net, Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився на шоу "Танці з зірками", де виходив на паркет з актрисою Ксенією Мішиною. Через кілька місяців вони змогли здобути перемогу, а зараз вони стали новими суддями шоу "Україна має талант.
Так, цього разу на сторінці хореографа в Instagram з'явилося нове фото. Як відомо, вже як 2 роки Євген Кот одружений на фіналістці 7-го сезону шоу "Україна має талант" і танцівницею стилю "pole-dance" Наталія Татаринцева.
"Дайте назву публікації", - запропонував хореограф.
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Варто відзначити, що Євген часто зі своєю дружиною публікує подібні знімки, де показує, наскільки красива його обраниця-спорстменка.
Шанувальники запропонували кілька варіантів, як би назвали публікацію: "Справжня сім'я! Кіт і кішечка", "Коти чудять", "Просто бомба", "Захоплююся вашими підтримками", "Змія-спокусниця".
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