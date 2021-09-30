Головна героїня шоу" Холостячка " і популярна українська актриса Ксенія Мішина похвалилася своїм перетворенням

Нещодавно актриса оголосила, що вона стала однією з суддів шоу "Україна має талант", тепер поєднувати зйомки на проекті і заодно зніматися в новому серіалі Ксенії доводиться постійно.Однак зірка не скаржиться і з легкістю публікує моменти, відзняті перед зйомками.

Так, на цей раз актриса поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram, відзнятим перед початком роботи в гримерці. На показаних швидких кадрах можна помітити, як Ксенія кардинально змінила імідж завдяки своєму візажисту.

Спочатку перед камерою вона з'являлася в звичному образі, де акцентувала свою природну красу без косметики, але зі спеціальними патчами під очима. А вже через кілька секунд Ксенія постала в образі фатальної красуні «панку», з похмурим макіяжем.

"Знову привіт панкухі" - жартівливо написала Ксенія.

Також раніше Ксенія Мішина опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах видно, що на руках актриси наручники.

"Я б змогла себе вічно знімати, але не можу тому що принцеса заарештована", - пояснила Ксенія.

Ксенія намагалася вирватися з кайданів, але у неї не вийшло.

"Прощай, свобода...", - з сумом сказала Мішина.

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