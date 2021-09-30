Олімпійська чемпіонка з фехтування та учасниця шоу "Танці з зірками" Ольга Харлан розповіла, яке випробування на паркеті для неї було найскладнішим

Ольга Харлан є відомою спортсменкою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на Олімпіаді в Пекіні в 2008-му році, де вона принесла золото для України у фехтуванні. Зараз вона продовжує свою спортивну кар'єру. Як передає Politeka.net, дівчина стала учасницею шоу "Танці з зірками", а її партнером по проекту став Дмитро Дікусар.

На своїй сторінці в Instagram Ольга Харлан запропонувала шанувальникам поговорити про шоу "Танці з зірками" і задати їй питання.

Серед компліментів Ользі від шанувальників, постало питання про те, який танець на проекті був найважчий для спортсменки.

"Насправді всі складні! Але поки з них усіх, на першому місці - це танго! Було важко освоїти цей танець за тиждень, але, блін, ми це зробили! І чи то ще буде!",- розкрила Ольга Харлан.

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