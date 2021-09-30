Відома модель Єлизавета Ястремська поділилася стильним кадром і вирішила заговорити про мудрість
Єлизавета після конкурсів краси встигла взяти участь в декількох різних проектах, знятися на шоу і навіть провести консультації для молодих дівчат, охочих підкорити індустрію краси.
В цілому Єлизавета вважає за краще показувати ці моменти з життя в Instagram, хоча і робить це не так часто.
Цього разу дівчина розповіла, як хоче поділитися наймудрішою притчею з шанувальниками.
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"Одного разу старець побачив змію, що гине у вогні, і вирішив витягнути її з полум'я. Коли він зробив це, змія вкусила його, викликавши нестерпний біль. Він відкинув змію, і вона знову впала у вогонь.
Тоді старець схопив металеву жердину, витягнув змію з полум'я і врятував їй життя. Один з учнів, які спостерігали за цим, шанобливо звернувся до нього:
"Отче, ця змія вкусила тебе, Чому ти як і раніше намагаєшся врятувати її?"
Старець відповів:"Натура рептилій - кусати, але це не повинно змінювати мою натуру - допомагати". Не міняйте своєї сутності тільки тому, що хтось поранив вас»-поділилася притчею модель.
Останнім часом вона не так часто публікує яскраві кадри, проте в своїх підписах до фото Єлизавета намагається помічати особливий для неї сенс.
Раніше відома модель Єлизавета Ястремська, яка представляла Україну на всесвітньому конкурсі краси, поділилася в мережі чарівним фото.
На новій фотографії Ліза відображена на прогулянці. Перед камерою дівчина з'явилася в цікавому вбранні, який дуже нагадує піжаму, а на її ногах чорні босоніжки на низькому ходу.
Нагадавши, "Міс Україна 2020" Ястремська в спортивному топіку блиснула підтягнутими формами: фото.
Як повідомляла Politeka, "Міс Україна 2020" Ястремська в чорній сукні з сіточкою показала підтягнуті форми: фото.
Також Politeka писала, що "Міс Україна" Ястремська показала ефектний лук зі стильним мейкапом:"Королева".