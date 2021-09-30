Відома телеведуча Леся Нікітюк розповіла, скільки заробила з першої пісні під назвою "Ями"
Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є відомою українською телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй роботі в шоу "Орел і Решка", де подорожувала по світу більше 2 років. Зараз Нікітюк веде програму "Хто зверху" разом з Сергієм Притулою.
Так, цього разу телеведуча опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Леся в яскравому рожевому кардигані тримає в руках документи.
"Хлопці, підписую документи, в яких я перший раз в житті заробила на пісні "ями, на дорогах ями" 10 тисяч гривень. Будь ласка, Вам видно?", - показала телеведуча.
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"Не багато, не мало, але приємно. Давайте ще раз послухаємо цю прекрасну композицію", - прокричала Леся Нікітюк.
"Ніколи так ще десятці не раділа. Заодно і пісню скачала!", - сказала щаслива Нікітюк.
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