Популярна співачка Ані Лорак, яка нещодавно випустила нову пісню українською мовою, показала, як проходить її репетиція

Як передає Politeka.net, Ані Лорак (Кароліна Куєк) є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своєму таланту ще в кінці 90-их років. Співачка випустила безліч успішних альбомів. У 2008-му році артистка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення, де посіла 2-е місце.

Цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона показує, як проходить її репетиція. Співачка в шикарній шкіряній сукні коричневого кольору з ременем в тон. Свій образ вона доповнила круглими окулярами.

Вона співає: "Любиш - не любиш, це не важливо. Ти обдурив, я тебе двічі..."

Реакцій і коментарів під відео немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.

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