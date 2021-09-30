Українська співачка, героїня шоу "Холостячка-2", Злата Огневич, згадала про любов до різних зачісок

Зараз зірка весь час приділяє своїй роботі і надолужує згаяне, адже через роботу над другим сезоном «Холостячки» співачка рідко з'являлася в мережі і говорила про своє життя. Тепер же співачка намагається показати якомога більше різних кадрів.

Цього разу співачка показала, як змінювала стиль останнім часом і який колір волосся їй більше йшов. Причому зірка може задуматися про нові зміни.

"Брюнетка або блондинка? Стільки всього перепробувала і півроку тому вирішила знову повернутися до свого природного кольору. Чи надовго?

До блондинці тільки одне питання-час. Вже дуже багато часу йшло на підтримку кольору і лікування волосся! Дівчатка, які з брюнеток перейшли в блонд, і наполегливо тримають колір, ви - мої героїні. Дуже люблю експерименти і вважаю їх своєрідною терапією, а ви?» - висловилася про нові зміни в стилі Злата.

Шанувальники відповідають Златі.

"Брюнетка))🔥; Брюнетка🔥; я за темні корені і світліші кінці 🥰 як ніби на сонечку вигоріла 💔; але повністю Темний теж дуже красиво; я вже багато разів переконалася що цей колір саме ваш; Мені подобається брюнетка; Брюнетка🔥 а з каре так взагалі пристрасть; мені дуже подобалося, коли ви були блондинкою з каре❤".

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