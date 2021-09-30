Обраниця "Холостяка-11" Михайла Заливако, Анна Богдан, розповіла про професію, яка їй подобається
Анна Богдан після своєї перемоги в популярному проекті стала просто зіркою Instagram, пише Politeka.net. Зараз на аккаунт дівчини підписані 275 тисяч користувачів мережі.
З Instagram красуні стало відомо, що зараз вона проводить час в Італії. У новому пості Анна Богдан поставила відповідну геолокацію.
На фото кохана "холостяка" Заливако позувала в кріслі біля вікна.
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У публікації красуня розповіла про професію, яку зараз можна освоїти і також подорожувати світом.
"У дитинстві ми мріємо про життя наповнене подорожами по дивовижних місцях і щоб нам за це ще платили💲... Але це не означає, що ми не можемо знайти фінансову свободу і подорожувати по всьому світу, не думаючи, що тобі завтра потрібно прийти на роботу о 9 ранку і пробути там до 18:00 👩 🏫
Складно повірити, що IT-фахівці не мають чіткого робочого дня і працюють тільки тоді, коли є натхнення , з будь-якої точки світу, де ловить інтернет", - поділилася зірка ТБ.
За годину публікація зібрала понад 4000 лайків.
"Не важливо де, а важливо з ким. Ось це дійсно важливо!",- прокоментував один з користувачів мережі.
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