Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала справжню "магію" телебачення

Популярна ведуча завжди виглядає стильно, передає Politeka.net. Зірка знімається в програмах, де над її образами працюють професіонали, які іноді вдаються до хитрощів.

З настанням холодів зйомки в студії стають складними, адже існує небезпека застудитися. А у кадрі завжди потрібно виглядати бездоганно. Зокрема, цього разу напомаджена Леся з'явилася в стильному піджаку, спідниці і тонких колготках. У такому одягу можна замерзнути, але Леся показала справжню "магію" телебачення у своєму сторіс.

На кадрах телеведучій натягували під спідницю підштаники.

"Краса красою, а теплі трусики потрібно підчепити", - розкрила "сувору" правду Леся, показавши, що у неї під спідницею.

"Зате тепленько! Мама сьогодні в нічну йде", - пожартувала телеведуча.

Зазначимо, Леся Нікітюк отримала величезну популярність після зйомок в шоу "Орел і Решка". Зараз на сторінку білявки підписані 3,7 млн осіб.

Зірка стверджує, що весь її заробіток тримається саме на соціальних мережах. Зокрема, за часів локдауна їй допоміг триматися на плаву саме Instagram та інші соцмережі.

Нагадаємо, Нікітюк вразила виглядом у звичайному житті без вечірньої сукні та макіяжу

А ще Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк здивувала одкровенням про свої заробітки і показала документ

Також Politeka писала, що Нікітюк в екстра-міні влаштувала Божевільні танці прямо перед чоловіком