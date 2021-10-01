Відомі шеф-кухарі та судді популярного кулінарного шоу "МастеШеф" Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський оголосили про важливу подію

Як передає Politeka.net, Ольга Мартиновська прославилася як переможниця шоу" МастерШеф", в якому стала переможницею 3-го сезону. Зараз вона сама є суддею цього шоу разом з відомим шеф-кухарем-Володимиром Ярославським.

Так, цього разу Ольга Мартиновська опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі вона разом зі своїм колегою Володимиром Ярославським у стрибку радісно кричить. Під фото вона вирішила поділитися радісною новиною.

"З дитинства мене переслідувало чітке усвідомлення того, що успіх - це шлях. Довгий, емоційний, часом нелегкий і болючий.

Наш з @yaroslavskyi_vova шлях до книги був саме таким-виснажливим , не завжди зрозумілим, трохи довгим. Але, о Боги, це було неймовірно і незабутньо ⠀

Ми отримали першу книгу. Нарешті. І я ділюся цією новиною з вами! Чи вірю я, що нам вдалося? Вірю і дякую кожному, хто повірив у нас! Місяці щоденної роботи і безсонних ночей. Велика команда. 26 разів внесення поправок в обкладинку. 6 переверсток. Ще правки. Хихотіння. Сльоза. Сміх крізь сльози. ⠀

Ми друкували книгу самостійно, не залучаючи до цього процесу видавництво. Адже нам було важливо, щоб книга стала доступною кожному, хто про неї мріяв. І так, я цілком офіційно заявляю: нам вдалося! ⠀

"100 рецептів на кожен день" - наша з Вовою гордість! І наше велике "спасибі" вам - за розуміння, довіру і безмежну любов до того, що ми створюємо 🙏...фінальний етап ... Вже зовсім скоро, хто оформив попереднє замовлення, отримають наш кулінарний ексклюзив. І мій шлях ще раз виправдає себе завдяки вам! Обіймаю і чекаю фото страв з нашої книги", — розповіла Ольга Мартиновська.

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