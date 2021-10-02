Зірка "Жіночого кварталу" актриса Лера Товстолес поділилася цікавим моментом
26-річна гумористка, радіоведуча і блогер затіяла гру з підписниками в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. Так, Лера запропонувала бажаючим вказати будь-яку дату, а вона покаже фото, що сталося в цей день або максимально близько до нього.
Рандомно, один з користувачів вибрав дату початку січня цього року. З нею збігся запис чергового випуску "Зіркоманки" - шоу на "Русское радио Украина", яке веде Лера. Гостею ефіру була відома співачка.
"Новорічна Зіркоманка. 8 січня 2021 - лякаю Олю Полякову", - йдеться в підписі.
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Зокрема, їй довелося відповісти на кілька запитань: три речі, про що мріє кожна жінка (Оля відповіла: відпустка на Мальдівах, квартира і пенсія), хто з чоловіків вітчизняного шоубізу найсимпатичніший (Даніель Салем, Діма Каднай і Олексій Тритенко), а також, хто із зірок її найбільше бісить (Світлана Лобода, Тіна Кароль і Ані Лорак).
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