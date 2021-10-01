Телеведуча Іванна Онуфрійчук показала, як виглядає, коли не на роботі
Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замість Тіни Кароль стала новою ведучою шоу "Танці з зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася в сторіс, як вона виглядає, коли не на роботі.
На знімку Іванна відобразила себе в дзеркалі ліфта, перед камерою вона з'явилася в образі "гопника", як сама себе назвала. Як видно, на ній спортивне вбрання з бежевою толстовкою оверсайз, поверх якого вона одягла яскраву червону куртку. Волосся дівчини заховані за капюшоном толстовки, а на обличчі немає макіяжу, тільки загадковий вигляд.
"Коли я не працюю, я гопник", - весело підписала сторіс Онуфрійчук.
У мережі порівняли дитячі фото Кіркорова і сина Пугачової, вибухнув скандал: "Копія свого батька"
Крісло Данилко на шоу "Маска" несподівано зайняла молода брюнетка: що сталося на зйомках
Українцям загрожують нові перевірки: у МВС роз'яснили, який потрібен документ
Дікусар зробив зізнання після ефіру "Танців з зірками", зачепивши експартнерку Сумську: "За твої слова..."
Дмитро Дікусар зізнався, що став батьком і оприлюднив фото: «Я буду поруч, крихітка!"
Нагадаємо, Тіни Кароль вперше не буде на" Танцях з зірками", знайшли несподівану заміну: фото нової ведучої.
Як повідомляла Politeka, Суддя "Танців з зірками" Чмерковський публічно звернувся до того, хто його залякував: "Ти знаєш, хто ти...".
Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" похвалилася подарунками від відданих шанувальників: "Спасибі".