Телеведуча Іванна Онуфрійчук показала, як виглядає, коли не на роботі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замість Тіни Кароль стала новою ведучою шоу "Танці з зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася в сторіс, як вона виглядає, коли не на роботі.

На знімку Іванна відобразила себе в дзеркалі ліфта, перед камерою вона з'явилася в образі "гопника", як сама себе назвала. Як видно, на ній спортивне вбрання з бежевою толстовкою оверсайз, поверх якого вона одягла яскраву червону куртку. Волосся дівчини заховані за капюшоном толстовки, а на обличчі немає макіяжу, тільки загадковий вигляд.

"Коли я не працюю, я гопник", - весело підписала сторіс Онуфрійчук.

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