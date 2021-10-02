Стало відомо, що український виконавець Олег Винник збирається на деякий час покинути країну
Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Олег Винник, якого називають повелителем вовчиць, зібрався покинути Україну і підкорювати Європу. Виявилося, на наступний рік в артиста запланований тур по містах Німеччини та Чехії. Про це повідомляється на афіші, опублікованій на сторінці starsticket.de в Instagram.
Так, згідно з анонсом, через рік, восени 2022 року Олег Винник виступить зі своєю концертною програмою "божевільна любов" в містах Німеччини та Чехії. На концертах прозвучать найпопулярніші хіти артиста, а також новинки.
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Як відомо, Винник особливо трепетно ставиться до Німеччини і навіть має квартиру зі студією звукозапису в Берліні, де і народжуються його пісні, як він нещодавно розповів в інтерв'ю. Вся річ у тому, що артист починав свою кар'єру саме в цій країні, причому спочатку був успішним актором мюзиклів, паралельно навчаючись вокалу.
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