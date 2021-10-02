Стало відомо, що український виконавець Олег Винник збирається на деякий час покинути країну

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Олег Винник, якого називають повелителем вовчиць, зібрався покинути Україну і підкорювати Європу. Виявилося, на наступний рік в артиста запланований тур по містах Німеччини та Чехії. Про це повідомляється на афіші, опублікованій на сторінці starsticket.de в Instagram.

Так, згідно з анонсом, через рік, восени 2022 року Олег Винник виступить зі своєю концертною програмою "божевільна любов" в містах Німеччини та Чехії. На концертах прозвучать найпопулярніші хіти артиста, а також новинки.

Як відомо, Винник особливо трепетно ставиться до Німеччини і навіть має квартиру зі студією звукозапису в Берліні, де і народжуються його пісні, як він нещодавно розповів в інтерв'ю. Вся річ у тому, що артист починав свою кар'єру саме в цій країні, причому спочатку був успішним актором мюзиклів, паралельно навчаючись вокалу.

Нагадаємо, "Таємну дружину" Винника, про яку він замовчує, зняли в Європейському ресторані: як виглядає і відпочиває Таюне.

Як повідомляла Politeka, Винник показав, як відривається в турі зі своєю "таємною дружиною": "Скоро встане за її спиною".

Також Politeka писала, що Винник може повернутися на" Танці з зірками "після минулорічного провалу: "Спасибі...".