Актриса Катерина Нікітіна, одна з красунь студії "Квартал 95", де виступає в "Жіночому кварталі", показала своє тренування, записав все на відео

Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна стала популярною актрисою, виступаючи в "Жіночому кварталі". Зірка також любить спорт, а також шпагати, яким навчає українців. А не так давно Нікітіна почала танцювати у пілона, показуючи свою розкутість. Не забуває Катерина і про Instagram, де за нею стежать десятки тисяч фанатів, яких актриса радує регулярно новим контентом.

На новому відео Нікітіна здалася в спортивному міні-костюмі. Катерина підтягувалася, демонструючи розкішну фігуру ззаду. Після цього Катерина взяла штангу в руки, а потім тренувалася з гантелями. Зірка продемонструвала кілька вправ, завдяки яким тримає себе в ідеальній формі.

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