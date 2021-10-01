Відома українська співачка Ані Лорак у коротких шортах і топі показала, як виглядає в 43 роки

Як передає Politeka.net, Ані Лорак (Кароліна Куєк) є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своєму таланту ще в кінці 90-их років. Співачка випустила безліч успішних альбомів. У 2008-му році артистка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення, де посіла 2-е місце.

Так, цього разу Ані Лорак опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Співачка часто радує шанувальників новими знімками. На кадрі артистка позує на камеру в шовковому вбранні. Нещодавно їй виповнилося 43 роки та вона показала, як потрібно виглядати в цьому віці. На ній білі шортики й топ, що відкриває вид на її бездоганні форми.

Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.

Раніше повідомлялося, відома співачка після "роману" з екс-коханим Ані Лорак виходить заміж за іншого: "Я щаслива"

Також, екс-чоловік Ані Лорак, який готується до нового весілля, відреагував на її заяву: "За можливість співати..."

Politeka розповідала, Мішина, дружина "Холостяка" Добриніна, Лорак та інші показали, хто з них краше: "Вас не включили, ось і біситеся"