Син Олексія Потапенка (Потап) розповів, що у нього не дуже складається з дівчатами

Як повідомляє Politeka.net, син Потапа і його колишньої дружини Ірини Горової Андрій у свої 13 років вже мав стосунки з дівчатами. Більш того, до однієї з коханих хлопець навіть їздив до Одеси. Про це він розповів в інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях".

За словами Андрія, у нього поки не дуже складається з дівчатами. Перший досвід відносин був ще в молодшій школі, коли він гуляв з однією дівчинкою. А потім він познайомився з ще однією дівчиною в таборі і почав спілкування, а потім навіть їздив до неї в Одесу.

"Познайомився в таборі, все було нормально. А потім я один раз поїхав до неї в Одесу. Там побув, як би з нею погуляв. Уявіть, поцілувалися ми, саме по-французьки. А потім просто перестали один одному писати. Ось так от мені не щастить з дівчатами", - поділився підліток і додав, що зараз у нього є на прикметі ще одна дівчина, але не став називати, хто вона.

Нагадаємо, Потап несподівано зізнався, хто винен у його розлученні з Горовою: "Серце розбивалося...".

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