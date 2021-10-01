Головний суддя шоу "МастерШеф" і відомий ресторатор і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво розповів, чим канадці відрізняються від українців

Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем. Він прославився завдяки шоу "МастерШеф", де вже 11 сезонів є головним суддею. Як передавала Politeka.net, Ектор, після зйомок останнього сезону шоу, покинув Україну і поїхав на два місяці до Канади. Там знаходиться його будинок.

Так, цього разу Ектор Хіменес-Браво опублікував нові відео на своїй сторінці в Instagram. Йому прийшло питання про те, що таке Канадський стиль життя, і як він відрізняється від українського. Ектор відповів на запитання і пояснив, чим йому більше подобається жити в Україні.

"Канадські дії - це багато працювати, як всі інші, але вони тут дуже спокійні. Кожне рішення - дуже довге і потрібно бути завжди дуже пунктуальним",-пояснив шеф-кухар.

"Україна, Я думаю приймає рішення ще швидше. Я це люблю, це супер. Тому що, коли ти хочеш зробити бізнес, то ти хочеш все розрахувати швидше, і тому я люблю Україну", — розповів Хіменес-Браво.

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