Актриса Ксенія Мішина, нова суддя "Україна має талант", показала, як проводить вечір

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина стала відомою актрисою в Україні. Зірка також була переможницею шоу" Танці з зірками", де партнером актриси став хореограф Євген Кот. Після цього Мішина спробувала знайти щастя на шоу "Холостячка", але відносини після проекту з переможцем шоу не задалися. А зараз Ксенія з партнером по танцях Євгеном Котом і телеведучим Сергієм Притулою стали суддями шоу "Україна має талант".

Не забуває Мішина і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. На нових сторіс Ксенія показала, як приїхала до подруги.

"Звичайно, це страшна справа. Виїжджаєш з ранку, у тебе є якихось парочку справ, повертаєшся пізно ввечері, але зате до кого і з чим. Вінчик безалкогольний, ось і день пройшов", - сказала Мішина.

"До чого ми докотилися, котлети без м'яса, алкоголь без алкоголю, що за житуха", - розповіла Ксенія в наступному сторіс, тримаючи келих з вином.

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