Актриса Дженніфер Еністон, зірка серіалу "Друзі", показала, як провела час з рок-групою

Як пише Politeka.net, Дженніфер почала кар'єру в кінці 80-х років. А вже в 94-му році Еністон стала однією з головних героїв серіалу "Друзі", де зіграла роль Рейчел Грін протягом 10 років. Після цього американська зірка знялася в безлічі проектів, а в цьому році була запрошена в спеціальний випуск "друзів", яке назвали "Возз'єднання".

Не забуває Еністон і про Instagram, де ділиться з фанатами всіма цікавим. На нових фото Дженніфер здалася разом з колишнім учасником групи Nirvana Дейвом Гролом, який після смерті Курта Кобейна створив групу Foo Fighters. Дейв прийшов до Еністон в програму "Ранкове шоу", де Дженніфер знімається в головних ролях.

"Foo Fighters завдали" ранковому шоу " візит. Його супер-фанати ніколи не забудуть цей день", - написала Еністон.

Фанати поставили понад 400 тисяч лайків і написали коментарі:

"Двоє моїх улюблених прямо тут!", "я плачу, я так сильно тебе люблю", "я неймовірно пишаюся вами і всім акторським складом і командою, які наполегливо працювали, щоб дати нам найкращі результати", "такий ревнивий", "дивовижні".

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