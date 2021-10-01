Відомий хореограф Влад Яма зізнався, що танці не єдине захоплення в його житті

Як повідомляє Politeka.net, відомий український хореограф, шоумен і суддя шоу "Танців з зірками" Влад Яма часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист поділився у своєму мікроблозі чарівним фото, а в підписі до нього зізнався, що крім танців виступає ще і в клубах в якості діджея.

На фотографії Влад зображений в цікавій локації і ошатному образі. перед камерою він з'явився в білосніжній сорочці і джинсах, на шиї у нього висять модні діджейські навушники, а на обличчі сяюча посмішка і загадковий погляд.

У підписі до фотографії Яма написав: "DJ на ваше свято. Єдиний Танцюючий з тих, хто зводить треки. Єдиний, хто грає по-справжньому з тих, хто вміє танцювати. Веселий, атлетичний. Скромний не по роках. А ви знали, що я виступаю в клубах?". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото хореографа, засинаючи його компліментами.

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