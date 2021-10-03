Солістка групи "Go_A" Катя Павленко розповіла про конфлікт з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею
Після перемоги на Нацвідборі на пісенний конкурс "Євробачення" гурт "Go_A" засипали компліментами, повідомляє Politeka.net. Користувачі Мережі пророкували колективу перші місця.
Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя звернув увагу на першу пісню "Соловей", з якою гурт планував виступити минулого року. За його словами, композиція була не етно, як заявлялося.
"Це навіть не третьосортне укро-шароварне вариво, це – гірше. Це спроба "впарити" Європі патерн про Україну голодоморну, немічну. Про знедолену дівчину і Ванюшу - її коханому, якого мама не хоче, але... нікуди не дінеться", - заявив Тополя.
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У новому інтерв'ю в програмі "Слава+" Катя Павленко розповіла, що думає про ситуацію. Співачка згадувала, що тоді журналісти попросили її прокоментувати слова співака, а вона навіть не зрозуміла про що йде мова.
"Багато зірок нас коментували, мені дзвонять і запитують: "Як в прокоментуєте?". Та мені все одно... Якщо ви знаєте, як правильно, то вийдете і зробіть", - поділилася Катя Павленко.
Крім того, артистка додала, що зараз вони зустрічаються з Тарасом Тополею по іншій темі.
"Ми зараз вже воюємо за тему авторських прав в Україні", - зазначила зірка, повідомивши, що це питання її і Тополю об'єднало.
Нагадаємо, що зірка "Євробачення" і солістка Go_A Катя Павленко майже не спілкується з мамою
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