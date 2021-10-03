Відома прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар заговорила про свій відхід зі сцени
Як передає Politeka.net, Катерина Кухар є відомою примою-балериною театру опери та балету. Також вона є вже кілька сезонів суддею популярного шоу "Танці з зірками".
Так, цього разу Катерина Кухар поділилася новим контентом на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно вона виступала на сцені театру опери та балету у двох містах, спочатку в Полтаві, а потім у Харкові.
Після виступу в Полтаві артистку засипали безліччю квітів.
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Також, Катерина Кухар виступила на сцені театру разом зі своїм чоловіком - відомим танцюристом - Олександром Стояновим. Вони у відносинах вже більше ніж 12 років, і тільки в 19-му році зіграли весілля. Зараз подружжя виховує двох дітей - сина Тимура і дочку Анастасію.
Після виступу в Харкові, Катерина Кухар заговорила про відхід зі сцени.
"Впевнена, що по закінченню сценічно-танцювальної діяльності буду нудьгувати..." —, зізналася балерина.
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