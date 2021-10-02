Відома телеведуча Маша Єфросиніна показала, чим їй доводиться розплачуватися за затребуваність

Як передає Politeka.net, Маша Єфросиніна є відомою українською телеведучою. Вона часто з'являється у складі журі в різних шоу, і також шанувальники відзначають прекрасне почуття гумору Маші. Зараз вона веде свою програму на ютуб-каналі, де бере інтерв'ю у зірок українського шоу-бізнесу.

Так, цього разу Маша Єфросиніна опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах телеведуча заходить в кімнату в елегантному образі. На ній сірий брючний костюм з піджаком, а під ним блузка білого кольору. Свій образ вона доповнила туфлями-човниками коричневого кольору.

На відео Маша Єфросиніна падає на диван, і в ту ж секунду дзвонить будильник, після чого телеведуча знову підіймається і виходить за двері.

"Це, якщо коротко про мої останні три місяці. Не скаржуся, не збираюся!!

Кайфую нереально!

Просто смикається око", - зізналася Маша Єфросиніна.

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