Українська актриса Вікторія Булітко, яка є зіркою "Дизель шоу", спробувала себе в ролі оригінальної "Холостячки"
Вікторія в рамках шоу постійно змінює образи і не боїться здатися різкою. Вона часто приміряє амплуа поганулі, ревнивої дружини та інших персонажів з яскраво вираженим характером.
Однак цього разу Вікторії належало зіграти саму незвичайну "Холостячку", яка вразила незручним виглядом своїх "кандидатів" на серце. Дівчина з'явилася у вельми неоднозначному вбранні і з гримом, що змінює її зовнішність.
Причому для комічної сцени телеведучим виступив справжній ведучий "Холостячки" Григорій Решетник, А також екс-учасники шоу опинилися в ролі женихів. Олексій Трегубенко навіть не зміг стримати емоцій.
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"Дивись нашу, дуже смішну "Холстячку"! Там знімалися актори "Дизель" і реальні учасники проекту! Цього не покажуть на СТБ-заборона цензури! Більше мільйона переглядів і десятки тисяч позитивних відгуків!",- сказано в описі.
У ролику Трегубенко висловився: "обіцяли, покрутіше Мішиной... а тут...".
Фанати підтримали:
"Супер👏; а де ж можна подивитися повну версію?; Кадику Привіт! Найкраща!😂 ; А де можна подивитися?; Вікторія талант 👏; кращі 🔥; Фрося кадик просто🔥; Вікуся, ти не відбита👏».
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