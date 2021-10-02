Крістіна Орбакайте, дочка легендарної естрадної співачки Алли Пугачової, показала, як проводить час у спортзалі

Як пише Politeka.net, Крістіна Орбакайте є старшою дочкою Алли Пугачової і побудувала успішну кар'єру співачки, пішовши по стопах мами. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Христина була в спортивному костюмі, позуючи у боксерської груші. Орбакайте одягла чорну бандану, а на руках можна побачити боксерські рукавички. Співачка опублікувала дві фотографії, показавши, як підготувалася до майбутнього.

"У повній готовності до всього нового і цікавого!",- написала Христина.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Нічого собі", " який томний сексі погляд! Я вас обожнюю!", "Яка ж Ви все таки кохана", "так тримати", "Ого", " Христина, дуже чекаємо вас в кіно. Або краще в серіалі, щоб довше. Кілька сезонів. Хоча, сім'я не відпустить напевно...".

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