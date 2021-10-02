Відома гумористка і актриса шоу "Жіночий квартал" Катерина Нікітіна кардинально змінила образ
Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна є популярною актрисою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Жіночий квартал". Також дівчина брала участь в безлічі гумористичних проектів, де показала себе як хорошу гумористку. Крім роботи в "Жіночому кварталі" Катерина займається спортом, і навчає цьому інших.
Так, цього разу Катерина Нікітіна поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона показала себе в новому образі, а саме з новою зачіскою. Тепер її голову прикрашають об'ємні біле волосся, що стирчать на всі боки.
"Як вам моя нова зачіска?", — запитала Катерина Нікітіна.
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Фанати залишили безліч коментарів, де порівняли її з відомим спортсменом: "У стилі Хабіб Нурмагомедов", "О! Етож легендарна зачіска"Бамбарбія кергуду"!", "Як завжди красуня😉 Кременчук пишається тобою", "Кульбаба", "І стара була непогана...ти - зірка, тобі все йде".
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