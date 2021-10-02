Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала стильний образ для шоу "Маскарад"
Як пише Politeka.net, шоу "Маскарад" - це проект, в якому дві команди вгадують зірок, які ховаються за маскарадним костюмом і показують свої таланти. Команди повинні вгадувати, хто ж знаходиться під маскою. Єфросиніна разом з Юрієм Ткачем та Юлією Саніною перебувають у першій команді, а Ігор Ласточкін, Володимир Дантес та Ірина Білик у другій.
Маша Єфросиніна вирішила показати в Instagram, який образ підготувала для шоу"Маскарад". Зірка була в чорній приталеній сукні. на другому фото телеведуча була вже з Саніною і Ткачем. Всі троє обіймалися. На останньому знімку Юрій, Маша і Юлія корчили пики, розважаючи фанатів.
"Ткач і Ткачихи форева", - написала Маша під фото.
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Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Шикарна Маша", "з роками все красивіше", "Марія, ви чудова дівчина".
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