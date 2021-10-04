Дружина головного героя 9-го сезону шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова висловилася про проблеми з чоловіком

Квіткова і Добринін показують ідеальну картинку сім'ї в Instagram. Зрозуміло, екс-учасники "Холостяка" не розповідають про свої сварки і конфлікти. Однак цього разу сама Даша вирішила відзначити, що вони дійсно сваряться і це нормально.

За словами квіткової, з народженням дитини Їхні стосунки змінилися з чоловіком, і вони навіть стали сваритися помітно частіше:

"Звичайно змінилися відносини. Сварки подвоїлися, тому що центр уваги змістився, ми перестали бути удвох. Тепер нас троє і ми підлаштовуємося під нашого сина. Це логічно, мені здається у кожної пари змінюються відносини з появою дитини.

Зараз ми працюємо над нашим союзом, не забуваємо про те, що ми чоловік і дружина. Намагаємося з розумінням ставитися до всього, що відбувається"»

Також Даша висловилася, що остання її подорож до Парижа вже не здається такою романтичною і безтурботною.

"Скажу чесно, у нас зараз складний період, тому нашому тріо потрібна була зміна обстановки. Ми вчимося бути батьками, рвемо на собі волосся, плачемо, забиваємося в кут, отримуємо нервові зриви, але вчимося.

Не хочу придумувати ідеальну картинку. Для нас ця поїздка квест і досвід, який ми хотіли. Дітки-це важко, але це 100% того варто🤍» - висловилася Квіткова під роликом.

Раніше повідомлялося, дружина "Холостяка" Добриніна різко відповіла українцям на критику: "це наша дитина, і тільки ми знаємо..."

Також, дружина "Холостяка" Добриніна, якій занесли інфекцію, показала рани на ногах:"кожен день..."

Politeka розповідала, дружина "Холостяка" Добриніна зізналася в кризі у відносинах з чоловіком: "рвемо на собі волосся, плачемо"