Учасник популярної групи "The Hardkiss" та чоловік співачки Юлії Саніної Валерій Бебко насмішив новою світлиною

Як пише Politeka.net, 37-річний український режисер, креативний продюсер, кліпмейкер та гітарист прогресив-поп-рок-гурту "The Hardkiss" Валерій Бебко, який виступає під псевдонімом Val, одружився зі співачкою Юлією Саніною через два роки після знайомства. Зараз зіркова пара виховує 6-річного сина Данила.

У своєму Instagram Val ділиться особистими світлинами та відео. Цього разу музикант опублікував кумедне фото разом із технічним директором гурту "The Hardkiss" Дмитром Федоренком.

"Жоржина 🌸", - коротко підписав публікацію Бебко.

Шанувальникмуам сподобалося почуття гумору чоловіка Саніної, вони написали багато коментарів.

"Тепер зрозуміло, чому хлопцям не дарують квіти😂🔥", "Які жоржини!", "Тепер зрозуміло чому "люди ніби чули, але не прокидалися 😂", "Обожнюю🌸🔥", "Справжній🔥😂", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Саніна з The Hardkiss вразила образом для "Маскараду", зачепивши конкурентку з шоу "Маска": "Така краса коштує...".

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss в "золотому" вбранні вразила новою зовнішністю: "Неймовірний образ".

A ще Politeka повідомлялa, що Саніна з The Hardkiss в яскравому купальнику підкорила кадрами з чоловіком і сином на курорті: "Вау, які...".