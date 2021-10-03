Учасник популярної групи "The Hardkiss" та чоловік співачки Юлії Саніної Валерій Бебко насмішив новою світлиною
Як пише Politeka.net, 37-річний український режисер, креативний продюсер, кліпмейкер та гітарист прогресив-поп-рок-гурту "The Hardkiss" Валерій Бебко, який виступає під псевдонімом Val, одружився зі співачкою Юлією Саніною через два роки після знайомства. Зараз зіркова пара виховує 6-річного сина Данила.
У своєму Instagram Val ділиться особистими світлинами та відео. Цього разу музикант опублікував кумедне фото разом із технічним директором гурту "The Hardkiss" Дмитром Федоренком.
"Жоржина 🌸", - коротко підписав публікацію Бебко.
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Шанувальникмуам сподобалося почуття гумору чоловіка Саніної, вони написали багато коментарів.
"Тепер зрозуміло, чому хлопцям не дарують квіти😂🔥", "Які жоржини!", "Тепер зрозуміло чому "люди ніби чули, але не прокидалися 😂", "Обожнюю🌸🔥", "Справжній🔥😂", - написали в мережі.
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