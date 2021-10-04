Артист "Дизель шоу"показали архівне відео номера до Дня вчителя, в якому можна побачити Марину Поплавську
Як повідомляє Politeka.net, на сторінці проекту "Дизель шоу" в Instagram опублікували кумедне архівне відео, яке приурочили до Дня вчителя. У ролику крім інших зірок шоу можна побачити загиблу в ДТП актриса Марину Поплавську.
Так, за сюжетом відео директор школи, яку зіграла Поплавська, оголошує вчителям про "грандіозне" підвищення зарплат педагогічним працівникам. Це викликало бурхливу реакцію вчителів і кожен з них почав розповідати, на що витратить такі грошенята.
У підписі до відео йдеться: "В Україні зміни наздогнали і систему освіти. Нова реформа обіцяє збільшити зарплати вчителів і поліпшити якість навчання".
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Одна з користувачок написала в коментарях: "Боже, яка краса, коли бачиш Марину. Як вона грала, світлий чоловічок. Нехай ваша Юля навчитися, і взагалі де ви її взяли, страшно на її фізіономію дивитися, взагалі грати не вміє".
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