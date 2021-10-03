Український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав найдорожчих людей
Як пише Politeka.net, Влад Яма є популярним хореографом і суддею "Танців з зірками". Танцюрист неодноразово займав призові місця на шоу до того, як став сам ставити оцінки. У Влада є дружина Лілія і маленький син Леон. Яма також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Влад показав своїх батьків-Миколу і любов. Також на фото був син Леон. Всі троє стояли на заході сонця біля моря. Фото вийшло дуже чуттєвим і цікавим.
"Ті, хто вчить мене бути хорошим сином і кращим татом.
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З Днем вчителя всіх !!! .. І спасибі кожному своєму вчителю. Без вас мене б не було", - написав Влад.
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Оу, ви такий милий", "схожий на дідуся", " ви просто молодці...скільки турботи..радощі..щастя...незабутніх вражень у вашого сина і батьків...прекрасна дружна сім'я".
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