У мережі показали нового героя шоу "Маска", яка стала "Виновою кралею"

Як пише Politeka.net, шоу "Маска" стало дуже популярним серед українців. У проекті Зоряні детективи повинні розкусити людину, яка ховається за маскою. Детективами стали Андрій Данилко, Оля Полякова, Дзідзіо, Настя Каменських та Олег Винник, а ведучим проекту Володимир Остапчук. У першому сезоні перемогла Злата Огневич, а другий сезон ось-ось почнеться.

І ось, на сторінці шоу "Маска" представили ще одного героя проекту. На відео показали ефектну красуню у вузькому корсеті. Зірка виглядала чудово. Назвали героя цього разу "піковою кралею".

"Красуня, яка так і вабить своєю красою

Творці Винової кралі присвоїли їй звання "найспокусливої маски"

Може ховатися під цією прекрасною маскою? Пишіть здогадки в коментарях", - написано було під відео.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Шикарний костюм", "дуже красивий, шикарний костюм"," сумно, що це гість"," це бомба", " я звичайно знаю але штраф платити не буду ! Скоро на телеканалі Україна не пропустіть це буде неймовірно".

Нагадаємо, у шоу "Маска" розсекретили ефектні образи Насті Каменських

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