Ресторатор і суддя "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво нещодавно зізнався, що у нього є кохана, але хто вона тримає в секреті

49-річний шеф-кухар з колумбійським корінням, як відомо, давненько "осів" в Україні, в минулому році він навіть отримав громадянство. Ектор активно веде мікроблог в Instagram, радуючи мільйон своїх підписників не тільки кулінарними шедеврами, а й особистими кадрами. При цьому про любовні пригоди прославлений кулінар вважає за краще не поширюватися.

Правда, схоже, завзятий холостяк останнім часом взявся за розум. Хіменес-Браво виставив свіже фото, на якому показав зі спини свою кохану. Обидва вони були в білих халатах.

Публіка в коментарях гадає, хто ж пасія Ектора. Більшість схиляються до того, що його обраницею стала екс-переможниця, а нині суддя "МайстерШеф" Ольга Мартиновська. Остання теж не розповідає про особисте життя, відомо, що вона розлучилася з чоловіком і самостійно виховує доньку.

"Мартиновська Оля, красива жінка і трудоголік 100% - у неї інший манікюр"

"Впізнаю Мартиновську ззаду) - продовжуємо розслідування хто ця красуня🔥"

"Коли ж вже побачимо цю прекрасну особу😍 - Так це ж Мартиновська! Не бачите, чи що - халати, тапки - все готельне. А раніше були фотки, що вони всім натовпом відпочивають разом"

"Ого, вона вище вас ростом"

"Цікаво було дізнатися про ваших жінок)"

"Ох і Ектор! Пустун!!!"

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