Співачка Аліна Гросу поділилася особистим, втративши близьку людину

26-річна артистка, дізнавшись про смерть рідної бабусі, яку дуже любила, все одно провела запланований концерт у Харкові. Про свої переживання співачка розповіла в "сторіз" в Instagram вже після виступу, передає Politeka.net.

"На жаль, або на щастя, життя артиста не залежить ні від яких обставин. Незважаючи на все, що відбувається в житті, якщо у мене є концерт - я все одно виступаю. Навіть, коли в душі боляче, найголовніше, щоб людям в залі все одно було цікаво, весело і добре", - заявила Гросу.

Також Аліна подякувала харків'янам за теплий прийом: "Спасибі вам велике за тонни емоцій, оплески, віддачу, за стільки приємних миттєвостей. Я отримала дійсно дике задоволення від знаходження поруч із вами і приємно, що ви, за підсумком, танцювали всі. Для мене це великий подарунок".

До цього співачка зворушила публіку фото з бабусею. Аліна розповіла, що Клавдія Іванівна ростила її з 9 днів, "навчила ходити, говорити і трошки співати".

Нагадаємо, Аліну Гросу вся в чорному вразила кадрами в суто чоловічій компанії.

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