Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, акторка Анна Саліванчук приміряла лікарський халат.

Як пише Politeka.net, Анну Саліванчук українці знають завдяки ролям у ситкомі "Одного разу під Полтавою" та комедії "Свінгери". 35-річна акторка, яка замужем за продюсером студії "Квартал 95" Олександром Божковим, часто ділиться із шанувальниками особистим життям в Instagram та дивує цікавими образами, які приміряє на знімальних майданчиках.

Цього разу Саліванчук розповіла про роботу над черговим проєктом, де, ймовірно, зіграє лікарку, адже на нових світлинах акторка була саме у лікарському халаті. Зауважимо, що цей образ пасує Анні Саліванчук.

"Ще одна нова роль скоро на екранах👍 Час - це ресурс. І ми ним не володіємо, а тільки вчимося керувати. Не навчишся керувати малим, ніхто тобі не довірить більше. Розумієш про що я? Перш, ніж мріяти про сотні тисяч, важливо навчитися розпоряджатися спочатку однією тисячею.", - роздумує акторка.

Шанувальники активно відреагували на роздуми Саліванчук та оцінили її новий образ.

"Ви крута!!!🎥🎞️🎬🎭", " Не завжди! Деколи здається, що час управляє нами, а не ми часом❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥", " Анна, вам йде будь-який наряд.❤️🔥🔥", " У всіх Ви, серденько, нарядах хороші 👏👏👏", " Вам так йде білий халат ❤️", "Аню, ви такі гарні! Будьте такою завжди", - написали фанати акторки.

Рaніше Politeka писaлa, що дружина продюсера Квартал 95 порадила українцям задовольнятися тим, що є: "Мимра б класна вийшла".

Нагадаємо, що діти продюсера "Квартал 95" і актриси Саліванчук вражають своєю несхожістю: "Тепер я зрозуміла...".

A ще Politeka повідомлялa, що дружина продюсера "Квартал 95" в коротенькій сукні показала, як треба спокушати танцем: "Я готова".