Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, акторка Анна Саліванчук приміряла лікарський халат.

Як пише Politeka.net, Анну Саліванчук українці знають завдяки ролям у ситкомі "Одного разу під Полтавою" та комедії "Свінгери". 35-річна акторка, яка замужем за продюсером студії "Квартал 95" Олександром Божковим, часто ділиться із шанувальниками особистим життям в Instagram та дивує цікавими образами, які приміряє на знімальних майданчиках.

Анна Саліванчук

Цього разу Саліванчук розповіла про роботу над черговим проєктом, де, ймовірно, зіграє лікарку, адже на нових світлинах акторка була саме у лікарському халаті. Зауважимо, що цей образ пасує Анні Саліванчук.

"Ще одна нова роль скоро на екранах👍 Час - це ресурс. І ми ним не володіємо, а тільки вчимося керувати. Не навчишся керувати малим, ніхто тобі не довірить більше. Розумієш про що я? Перш, ніж мріяти про сотні тисяч, важливо навчитися розпоряджатися спочатку однією тисячею.", - роздумує акторка.

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Шанувальники активно відреагували на роздуми Саліванчук та оцінили її новий образ.

"Ви крута!!!🎥🎞️🎬🎭", " Не завжди! Деколи здається, що час управляє нами, а не ми часом❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥", " Анна, вам йде будь-який наряд.❤️🔥🔥", " У всіх Ви, серденько, нарядах хороші 👏👏👏", " Вам так йде білий халат ❤️", "Аню, ви такі гарні! Будьте такою завжди", - написали фанати акторки.

Рaніше Politeka писaлa, що дружина продюсера Квартал 95 порадила українцям задовольнятися тим, що є: "Мимра б класна вийшла".

Нагадаємо, що діти продюсера "Квартал 95" і актриси Саліванчук вражають своєю несхожістю: "Тепер я зрозуміла...".

A ще Politeka повідомлялa, що дружина продюсера "Квартал 95" в коротенькій сукні показала, як треба спокушати танцем: "Я готова".