У мережі опублікували відео номера від "Жіночого кварталу", в якому висміяли вітчизняну медицину
Як повідомляє Politeka.net, на сторінці "Жіночого кварталу" в Instagram опублікували відео гумористичного номера, в якому висміяли українську медицину.
За сюжетом двоє лікарів, яких зіграли Анастасія Оруджева та Олександра Машлятіна, роблять операцію пацієнту, яким став Степан Казанін. Оскільки номер показали під егідою "Які зарплати, такі і лікарі", то відповідно ситуацію в операційній розіграли відповідним чином. Виправити все це взялася молодий інтерн з червоним дипломом, яку зіграла Аліна Гордієнко. Однак, вона швидко зрозуміла "принади" роботи в державній лікарні і долучилася до вищезгаданих "фахівців".
"Які зарплати, так і медицина! Кумедний випадок в українській лікарні. У всьому світі медицина впевнено розвивається: з'являються нові нано і біотехнології, молекулярні інструменти, мікрокамери. У нашій країні з мікро тільки зарплати. І, як кажуть самі медики: "які зарплати, такі і лікарі!",- йдеться у підписі до відео номера.
Екс-чоловік Ані Лорак повторив екстремальне побачення, але вже з новою коханою: "З Кароліною теж є таке..."
"Холостяк" Добринін злітав у Париж з дружиною та сином й приголомшив заявою: "Прийшов час і вам..."
Токіо з "Паперового будинку" в одних плавках від купальника прикувала захоплені погляди: "Дикий ангел"
Олег Винник готується покинути Україну, що відомо: "Шалене кохання"
Ксенія Мішина показала з ким живе після розриву з Еллертом: "Я люблю тебе"
Нагадавши, Блондинка з "Жіночого кварталу" Нікітіна вразила екстремальною розвагою: "І боюся, і хочу".
Як повідомляла Politeka, Блондинка з "Жіночого кварталу" насмішила витівкою в готелі, кадри: "Ох, і Ірка".
Також Politeka писала, що Блондинка з "Жіночого кварталу" зізналася у своїх слабкостях: "Знаю, це жахливо, але факт...".