У мережі опублікували відео номера від "Жіночого кварталу", в якому висміяли вітчизняну медицину

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці "Жіночого кварталу" в Instagram опублікували відео гумористичного номера, в якому висміяли українську медицину.

За сюжетом двоє лікарів, яких зіграли Анастасія Оруджева та Олександра Машлятіна, роблять операцію пацієнту, яким став Степан Казанін. Оскільки номер показали під егідою "Які зарплати, такі і лікарі", то відповідно ситуацію в операційній розіграли відповідним чином. Виправити все це взялася молодий інтерн з червоним дипломом, яку зіграла Аліна Гордієнко. Однак, вона швидко зрозуміла "принади" роботи в державній лікарні і долучилася до вищезгаданих "фахівців".

"Які зарплати, так і медицина! Кумедний випадок в українській лікарні. У всьому світі медицина впевнено розвивається: з'являються нові нано і біотехнології, молекулярні інструменти, мікрокамери. У нашій країні з мікро тільки зарплати. І, як кажуть самі медики: "які зарплати, такі і лікарі!",- йдеться у підписі до відео номера.

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