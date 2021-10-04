Блогерка і колишня учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія "Зайка" Бельченко, яка дійшла до фіналу, показала, як проводить час у Єгипті.

Як пише Politeka.net, Юлія Бельченко стала популярним блогером після участі в шоу"Холостяк". "Зайка" дійшла до фіналу, але не змогла завоювати серце красеня Михайла Заливако, поступившись перемогою Ганні Богдан. Але за Юлею тепер стежать сотні тисяч українців в Instagram, де дівчина активно ділиться найцікавішим.

На новому відео, яке Бельченко опублікувала в сторіс, блогерка була в міні-бікіні на мотузочках. Зірка ефектно вийшла з басейну, показуючи розкішну фігурку. Легко можна побачити і засмагу, який встигла знайти Бельченко на відпочинку в Єгипті.

"Добре видно по білих смужках, як засмагла", - написала Юлія над кадрами, які супроводила красивою музикою.

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